الشرطة يبحث عن الفوز امام الاهلى السعودي في ابطال اسيا

المستقلة / .. يلتقى فريق الأهلى السعودى مع نظيره الشرطة العراقى، في السادسة من مساء اليوم الخميس، بتوقيت مكة و بغداد ، على ستاد خليفة الدولى بالعاصمة القطرية “الدوحة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بمرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا 2020 التي تم استئنافها مؤخرا بعد توقف دام عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في مختلف دول العالم.

ويسعى أهلى جدة لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب المجموعة الأولى، حيث يحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط، ويأتى إستقلال طهران بالمركز الثانى برصيد نقطة واحدة متفوقا بفارق الأهداف فقط عن الشرطة العراقى صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط، فيما إنسحب الوحدة الإماراتى من منافسات البطولة بعد إصابة لاعبيه بفيروس كورونا وإلغاء نتائجه.

وكان الأهلى السعودى حسم تأهله إلى ثمن نهائى دوري أبطال أسيا في الجولة الماضية، بعد الفوز على الشرطة العراقي بهدف نظيف، مساء الإثنين الماضى، بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أسيا، أحرز هدف الفوز لفريق الأهلى السعودى ماركو مارين بالدقيقة 87 من أحداث الشوط الثانى للمباراة.

وأكمل الشرطة العراقي مباراته ضد الأهلى السعودى بـ 10 لاعبين بعد طرد علاء على مهاوي فى الدقيقة 46 من اللقاء.

يذكر أن المباريات المتبقية من دور المجموعات إلى جانب الأدوار الإقصائية لمنطقة غرب آسيا بنظام التجمع في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك وفق بروتوكولات وإجراءات صحية صارمة لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.