الشرطة توقف حفل زفاف ملكة جمال لبنان

(المستقلة)..أوقفت الجهات الأمنية اللبنانية الاحتفال بزفاف ملكة جمال لبنان 2015 فاليري أبو شقرا وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا بحسب ما كشفت عنه الإعلامية اللبنانية يمنى شري.

وعلقت شري عبر صفحتها على فيسبوك: “موقف كتير بشع بليلة العمر وفاليري ما بتستاهل غير كل خير بس يا ريت نطرت للتلاتاء أو للاربعاء وقت فتح البلد!”.

ودخلت أبو شقرا، السبت، القفص الذهبي بزواجها من رجل الأعمال اللبناني زياد عمّار، في زفاف ملوكي أقيمت مراسمه في بكركي بلبنان، حيث انتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.