الشرطة تقتحم موقع تصوير مسلسل باسل خياط

المستقلة /اقتحمت قوات الأمن اللبناني موقع تصوير مسلسل النجم السوري باسل خياط الجديد “النحات”، والمنتظر أن يشارك به في المارثون الرمضاني المقبل.

وبحسب ما أوردت مجلة “جولولي”، تصوير المسلسل كان جارياً في فندق “بورتميليو” على شاطئ الكسليك في مدينة جونيه، حيث تفاجأ فريق العمل باقتحام قوات أمنية، وطلبت من شركة إنتاج العمل، وهي “ISee media” بوقف التصوير، لمخالفة وامر عدم التجمع والطوارىء المعمول به حاليًا في لبنان، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

القوى الأمنية وجهت إنذاراً للشركة، وأوقعت عليها غرامة مالية، كما أخذت تعهد من مسئولي الشركة المنتجة بعدم استئناف التصوير دون إذن من الداخلية، لأن ذلك سيضعها تحت طائلة المسؤولية، كما سيتم مصادرة معدات التصوير وحجز مسؤولي الانتاج، لما في ذلك من تعريض الشركة، لسلامة المشاركين والمجتمع لخطر محدق.

يُذكر أن باسل خياط يشارك في بطولة “النحات” أمام ألجزائرية أمل بوشوشة، والعمل من تأليف بثينة عوض، وإخراج التونسي مجدي السميري، وفيه يجسد النجم السوري شخصية مغني وراقص، وهو التعاون الثالث لخياط مع بوشوشة بعد مسلسلي “الإخوة”، و”العراب”