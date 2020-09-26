الشرطة المجتمعية: تسجيل 270 حالة عنف أسري في النصف الأول من 2020

الشرطة المجتمعية: تسجيل 270 حالة عنف أسري في النصف الأول من 2020

المستقلة / كشفت مديرية الشرطة المجتمعية عن رصد (270) حالة عنف أسري خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري 2020.

وذكر مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، اليوم السبت، أن قسمه تلقى خلال النصف الأول من العام الجاري مئات المناشدات عبر الخط الساخن المجاني (497) أو عبر البريد الالكتروني لصفحة الشرطة المجتمعية العراقية الرسمية، تتناول الكثير منها حالات عنف أسري.

وأضاف: من بين تلك الحالات رصدنا (100) حالة عنف وقعت بحق النساء و(123) حالة عنف كان ضحيتها أطفال، مشيراً الى أن المجتمعية تمكنت من إعادة (75) فتاة هاربة من منزل ذويها بسبب، فضلاً عن إعادة (40) طفلاً لذات السبب ومنع (23) شخصا من الانتحار بسبب العنف الأسري الواقع عليهم.

وأشار العطية الى تمكن المديرية من تحقيق العدالة التصالحية لـ (188) حالة بين الأزواج، وحل مشاكلهما بالطرق السلمية حفاظاً على نسيج الأسر وترابطها الاجتماعي.