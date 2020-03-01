الشرطة الفرنسية حقّقت مع كارول سماحة بمحاولة انتحار

المستقلة /نشرت الفنانة كارول سماحة تفاصيل تصوير أغنية “مش هعيش” على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج جاد شويري، وذلك في فرنسا رغم البرد القارس.

ويبدو أن الشرطة الفرنسيّة قد تدخّلت اثناء تصوير كارول سماحة مشهداً وهي تحاول الإنتحار عن الشرفة، فظنّ المارّة أنها تحاول فعلاً إنهاء حياتها.

وكشف موقع “الفن” ان الشرطة الفرنسية قد تدخّلت للتحقيق مع كارول سماحة بقضيّة محاولة إنتحار عن الشرفة، فقدّم فريق العمل أوراق تصريح المشهد الخاص بالفيديو كليب، فتحوّل الموقف إلى أجواء طريفة.