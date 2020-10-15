الشرطة الفرنسية تداهم منزل وزير الصحة بسبب كورونا

المستقلة..داهمت الشرطة الفرنسية منازل عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الصحة كجزء من التحقيق في طريقة معالجة ملف كورونا.

ومن بين المنازل التي تعرضت للتفتيش منزل وزير الصحة أوليفيي فيران، ومنزل مدير وكالة الصحة الوطنية جيروم سالومون.

ويخضع رئيس الوزراء جان كاستيكس للتحقيق، حسب وسائل إعلام فرنسية كما هو الشأن بالنسبة إلى سلفه إدوارد فيليب.

واستمعت المحكمة التي باشرت التحقيق في شهر تموز الماضي لأخطاء مزعومة ارتكبها وزراء ومسؤولون حكوميون آخرون في سياق الواجبات التي يقومون بها.