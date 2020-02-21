الشرطة العراقي يحدد موقفه من رحيل صفاء هادي للدوري الروسي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يرفض نادي الشرطة العراقي منح كريليا سوفيتوف الروسي بطاقة اللاعب صفاء هادي، من أجل تسجيله في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية في روسيا.

وقال وهاب الطائي رئيس نادي الشرطة في تصريحات لقناة السومرية العراقية: «لم تقصر إدارة الشرطة بموضوع اللاعب صفاء هادي وسمحنا له منذ البداية بالبقاء في تركيا، إلا أنه لم يتواصل معنا لمدة شهر كامل، قبل أن يتصل بنا عمه وبخبرنا بالعرض الروسي».

وأضاف الطائي أنه بحسب العقد يجب ان يعيد صفاء مبلغ 220 مليون دينار التي أعطاها له النادي بجانب نسبة 10% من عقده الجديد، وكان رد اللاعب أنه لا يمتلك هذا المبلغ لأنه اشترى به منزلاً لعائلته، ولأننا نرغب بتذليل العقبات خفضنا المبلغ إلى 175 مليون مع إلغاء شرط الـ10%، ورغم ذلك لم يستطع صفاء من توفير المبلغ وقدم لنا حلاً بأن يضع سيارته وسيارة عمه كرهن لدى الإدارة.

وتابع: «هذا الحل غريب لأنه يحولنا الى باعة سيارات وليس ناد محترف، وبعد أن ذهب إلى روسيا أرسل النادي كتاب وقد بين فيه أنه على استعداد لدفع المبلغ ولكن خلال شهر يوليو/تموز المقبل، فرفضنا ذلك وأكدنا أن المال هو مال عام ومن ورائه وزارة وتدقيق ولا يمكننا منح مخالصة دون ان يودع المبلغ بحسابنا.

وأتم نرفض أساليب الضغط الإعلامي لأنها لن تنفعنا لو تعرضنا لمسائلة قانونية».

يذكر أن صفاء يتواجد الآن في إسبانيا بمعسكر لفريقه الجديد كريليا سوفيتوف، وينتظر انتهاء الأزمة خلال الساعات القليلة المقبلة.