الشرطة البريطانية تعتقل شخصين بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية في مطار هيثرو

(المستقلة)..أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، أنها ألقت القبض على شخصين للاشتباه بتخطيطهم للقيام بأعمال تخريبية في مطار هيثرو.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهما من النشطاء البيئيين وكانا يخططان لاستخدام طائرات مسيرة لتعطيل حركة الملاحة بالمطار.

وأكدت الشرطة ان حركة الملاحة بمطار هيثرو تسير كالمعتاد دون تعطيل.

وسعى النشطاء لتحليق طائرات مسيرة بمحيط خمسة كيلومترات من المطار وذلك لتعطيل الرحلات من أجل الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات تقلل من انبعاثات الكاربون الناتج عن عوادم الطائرات.

وفشل النشطاء في محاولتهم بسبب مشاكل منعت الطائرات المسيرة من التحليق بعد تفعيل سلطات المطار لإشارات تشويش خاصة.

وأوضح فيديو نشره النشطاء على موقع تويتر عدم تمكنهم من إطلاق الطائرات قبل إلقاء القبض على الناشطين الاثنين.

المصدر: يورونيوز