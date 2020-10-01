الشباب والرياضة : جاهزية ملاعبها في بغداد والمحافظات لتضييف مباريات الدوري العراقي

المستقلة / – اكدت وزارة الشباب والرياضة جاهزية ملاعبها في بغداد والمحافظات لتضييف مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم والذي من المؤمل انطلاقه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بنظام الدوري العام.

وقال مدير عام دائرة الاقاليم والمحافظات في وزارة الشباب والرياضة طالب جابر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس إن ” كوادر الوزارة الفنية والهندسية والادارية في ملاعب بغداد والبصرة وميسان وواسط، وبناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال باشرت بتهيأة جميع المتطلبات الضرورية للملاعب من اجل انجاح المباريات”.

واضاف جابر انه” كان هنالك تنسيق عال بين وزارة الشباب وبين الاندية والهيأة التطبيعية في هذا الجانب، وتم تحديد النقاط والملاحظات المتعلقة وتمت معالجتها كلياً”، مؤكدا ان”جميع ملاعب الوزارة جاهزة الان لاحتضان منافسات الدوري العراقي الممتاز”.