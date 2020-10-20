الشباب والرياضة تعلن جاهزية ملاعبها لتضييف مباريات دوري العراقي

المستقلة / – اعلنت وزارة الشباب والرياضة جاهزية ملاعبها لتضييف المباريات المحلية والاستحقاقات الخارجية، مؤكدا ان ملعب الشعب سيحتضن مباراة افتتاح الدوري العراقي الممتاز الذي سينطلق في الـ25 من الشهر الحالي.

وقال مدير عام دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات طالب جابرفي بيان للوزارة تلقت المستقلة اليوم الثلاثاء، إن” ملاكات الوزارة باشرت وحسب توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بتهيئة وإدامة وصيانة مرفقات ملعب الشعب، والملعب جاهز لتضييف المباراة الافتتاحية للدوري الممتاز” .

وأضاف جابر ان” ملاعب كربلاء والبصرة جاهزة هي الاخرى للاستحقاق المحلي على مستوى فئات الناشئين والشباب والمتقدمين، فضلا عن الاستحقاق الآسيوي لأندية الزوراء والجوية والشرطة، حيث يحتضن ملعب كربلاء الدولي ٣٠ الف متفرج مباريات فريقي الجوية والشرطة في دوري ابطال اسيا ٢٠٢١ وملعب البصرة الدولي ٦٥ الف متفرج لفريق الزوراء”.

واشار جابر الى أن” كل متطلبات الإتحادين الآسيوي والدولي لهذه الملاعب باتت جاهزة، ولجان التراخيص والفنية من قبل الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة اطلعت على كل مرفقات الملاعب وأكدت سلامتها وجاهزيتها، مشيرا إلى أن ملاعبنا في ميسان والكوت والنجف ستحتضن مباريات الدوري المحلي وهي جاهزة ومهيئة بكل متطلباتها “.