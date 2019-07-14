الشباب : نسب انجاز ملعب الحبيبية تجاوزت الـ90% ومن المؤمل افتتاحه قريبا

(المستقلة) … اعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الاحد، ان نسب الانجاز في مشروع ملعب الحبيبية شرقي بغداد تجاوز الـ90%، ومن المؤمل افتتاحه قريبا.

وذكر مدير المشروع فلاح منفي، في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، ان “نسب الانجاز في المشروع تجاوزت الـ90% ونحن حاليا في مرحلة الانهاءات ولم يتبق سوى الشيء القليل في منظومة الكهربائيات وتشغيل الشاشات والكاميرات والصرف الصحي والاعمال الميكانيكية والقاعات والصحيات ومداخل الملعب والسيراميك ومنظومة الحريق والتصوير”.

واضاف “سيتم التشغيل الأولي لمنظومة الخلايا الشمسية نهاية شهر تموز الحالي”، مشيرا الى ان “ارضية الملعب اصبحت جاهزة لاستقبال المباريات بعد فرشها كونها لا تحتوي مساحات بل حصيرة محاكة بشكل متقن من الجوانب لتسمح بدخول البذور عند الزرع بوجود المضخات ومرشات المياه”.

وتابع “هذه هي الطريقة الجديدة المعتمدة في افضل ملاعب العالم للخروج من الاسلوب القديم كون الطريقة الجديدة، المزج بين النجيل الطبيعي والثيل الاصطناعي تقوم بأسناد ارضية الملعب وتمنع انزلاق اللاعبين وتحافظ على امتداد الجذور حتى لا يتأثر النجيل الخاص بالملعب، كما باشرنا تشغيل وفحص انارة ارضية الملعب بعدد اجمالي ٢٣٦ بروجكتر نوع جيوس الايطالي ذات قدرة 2000 watt”.

ويضم مشروع ملعب الحبيبية عددا من القاعات الخاصة بالمؤتمرات الصحفية والانترنيت والادارية وغرف اللاعبين والمجموعات الصحية ويحتوى على (11) مصعدا ومزود بالانارة الجانبية الكاشفة، فضلا عن اربع مداخل رئيسية للملعب، ويتسع لثلاثين ألف متفرج.