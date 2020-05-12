الشباب في مسلسلات رمضان.. أدوار صغيرة وأداء لافت

(المستقلة)..لا يخلو أي مسلسل يُعرض في رمضان أو غيره من باقي شهور السنة من أدوار صغيرة إلا أن بعض الشباب أصبحوا نجوم وذلك بعد أن حصلوا على هذه الأدوار الصغيرة وتركوا علامة كبيرة لدى الجمهور.

يضم مسلسل أم هارون أحد أبرز مسلسلات رمضان عدد كبير من الشباب بجانب النجمة حياة الفهد، من أبرز الأسماء الممثلة الشابة إلهام علي التي تقوم بدور علياء وهي زوجة جبر الابن الوحيد لأم هارون.

كذلك بالنسبة لشخصية زنوبة التي قامت بها آلاء الهندي وحققت الشخصية نجاح كبير وتركت صدى واسع عند الجمهور.

كذلك بالنسبة لـمسلسل شغف الذي ظهرت فيه بعض أسماء الشباب مثل نورا بالألف التي ظهرت بشخصية تحمل نفس الاسم كذلك بالنسبة للممثلة الشابة سلمى جراش التي تؤدي دور زهرة شقيقة دانه في المسلسل.

مسلسل الكون في كفة أيضاً ضم عدد من الشباب أبرزهم الفتاة جنى الفيلكاوي التي قدمت دور فله وحققت هي الأخرى نجاح كبير لدى الجمهور بفضل أسلوبها الحاد وإطلالتها الكيرلي المميزة.

ومن أبرز النجوم الشباب الذين تركوا بصمة لدى الجمهور لِلّا فضة من مسلسل البرنس والتي اشتهرت باسم حبيبة عادل والتي شاركته في رحلة الإدمان ضمن أحداث المسلسل.

كذلك بالنسبة لنهال نور التي حققت نجاح كبير في شخصية ريناد ضمن أحداث مسلسل النهاية بالمشاركة مع يوسف الشريف وناهد السباعي وسهر الصايغ.

تعرفوا على نجوم شباب حققوا نجاح كبير رغم أدوارهم الصغيرة.