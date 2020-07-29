الشبابندر يطالب الكاظمي بتنفيذ الرخصة الرابعة و ليس تمكين شركات الهاتف (النشّال)

(المستقلة)… قال السياسي المستقل عزة الشابندر انه كان الاجدر برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أجراء مايلزم لتنفيذ القرار الوطني بالرخصة الرابعة، و ليس تمكين شركات الهاتف (النشّال) من الاستخدام المجّاني للبنية التحتية. وقال الشابندر في تغريدة له على تويتير اليوم الابعاء أنه “كان الاجدر برئيس الوزراء و هيئة الاتصالات بعد ان (أمِنَتْ) العقاب اجراء مايلزم لتنفيذ القرار الوطني بالرخصة الرابعة و ليس تمكين شركات الهاتف (النشّال) من الاستخدام المجّاني للبنية التحتية التي وفّرتها وزارة الاتصالات لاطلاق خدمة 4g بداية العام القادم و كانها من منجزاتهم “.

كان الاجدر برئيس الوزراء و هيئة الاتصالات بعد ان (أمِنَتْ) العقاب اجراء مايلزم لتنفيذ القرار الوطني بالرخصة الرابعة و ليس تمكين شركات الهاتف (النشّال) من الاستخدام المجّاني للبنية التحتية التي وفّرتها وزارة الاتصالات لاطلاق خدمة 4g بداية العام القادم و كانها من منجزاتهم . — عزت الشابندر (@IAlshabandar) July 29, 2020

وأعلنت لجنة النزاهة النيابية في وقت سابق رفضها لقرار الحكومة العراقية بتجديد رخصة شركات الهاتف النقال، مشترطة وضع شروط لتمرير القرار.

وقالت اللجنة في بيان انها “أكدت في مخاطبة لمكتب رئيس الوزراء رفضها القاطع لتجديد عقود شركات الهاتف النقال”،

مطالبة بـ”ادخال تعديلات أساسية ضمن شروط العقد، تتضمن رفع نسبة المشاركة في الأرباح المتحققة لهذه الشركات لصالح وزارة المالية العراقية لتصل لما لا يقل عن 75٪؜ وأشراك ديوان الرقابة المالية في احتساب الأرباح”.

‎وطالبت اللجنة بـ “إستحصال جميع الديون المثبتة على شركات الهاتف النقال بما فيها الغرامات التاخيرية والفوائد المترتبة عليها لدعم خزينة الدولة وسد العجز الهائل في الموازنة العام،”، داعية الى “اهمية ايجاد معالجة عملية وواقعية للخلل الكبير في منح شرائح الخطوط الهاتفية دون تثبيت بيانات مستخدميها، مع التشديد على إلغاء جميع الخطوط التي لا توثق بياناتها خلال فترة شهر واحد كحد أقصى، فضلا عن إشراك جهاز الأمن الوطني في متابعة إلغاء تلك الخطوط واتخاذ

وقررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية حق التمديد للشركات 5 سنوات وفقا للعقد المبرم معها بصورة مباشرة، وبأن قرار الهيئة بالتجديد جاء بناء على نقاشات ومفاوضات مع الشركات التي طالبت بالتمديد وفق عقد الترخيص.

واعتمدت الهيئة في قراراها على رؤية الحكومة العراقية في تطوير الشأن الخدمي والاستثماري، ومبدأ الشفافية والمنافسة العادلة بين المرخصين، والالتزامات التعاقدية بين الطرفين، ودراسة متطلبات السوق العراقي للاتصالات، من حيث موقع القوة وموقف الضعف.

ويشار إلى أن نواب بالبرلمان العراقي وسياسيين عراقيين، طالبوا مجلس الوزراء بإيقاف قرار تجديد تراخيص الهاتف النقال، وذلك بسبب سوء الخدمة من قبل شركات الهاتف والمشاكل المتعلقة بالديون المترتبة بذمتها وارتفاع سعر الكلفة بالنسبة للاتصالات والانترنت.(النهاية)