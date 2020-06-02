الشارع الفلسطيني بين تحصيل القوت ودعم جهود النضال

مراد سامي

صحفي فلسطيني

اختلفت المواقف حول المشروع الأخير الذي أعلن عنه الكيان الإسرائيلي والذي يرمي لضمّ أجزاء واسعة من الضفّة الغربية وغور الأردن إلى الأراضي التي يتحكم فيها. وقد كان التوجّه العامّ رافضا لهذا المشروع مع تباين في ردود الفعل المحتملة أو المقترحة، وكما للسياسيّين رأيهم فإنّ للشارع الفلسطينيّ أيضا رأيه وموقفه.

حسب شهادات مواطنين فلسطينيّين، إنّ استئناف الدورة الاقتصادية الطبيعية تدريجيا قد جاء في الوقت المناسب وهو ما يعني أنّ السلطة تدرك بعمق طبيعة الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وإلى أيّ حدّ يمكن للشعب تحمّل المواصلة دون مصدر رزق. جزء كبير من الشعب الفلسطيني يعنيه بشكل أوّلي تجاوز أزمة كورونا المستمرة لحوالي ثلاثة أشهر الآن.

وحسب مصادر من داخل الأراضي الفلسطينيّة، فإنّ توفير القوت اليوميّ والرجوع لحالة الاستقرار النّسبي هو الشغل الشاغل لمئات الآلاف. يقابل ذلك دعوات للفوضى لا تراعي طبيعة المرحلة الحساسة التي تمرّ بها فلسطين، وهو الأمر الذي قد يكون في ظاهره خدمة للشعب الفلسطيني لكنّه يبطّن مضرّة لاعتبارات عدّة. إنّه من المهمّ أن نتذكر أنّ هناك 200 ألف عامل في الأراضي التي تخضع للحكم الإسرائيلي، دون تجاهل أهمّية السياحة في تحقيق التعافي الاقتصادي المرجوّ، وكما هو معلوم فإنّ أي اضطرابات مقبلة ستضرّ قطاع السياحة الفلسطيني وبالتالي ستهدّد معاش عشرات بل مئات الآلاف في فلسطين.

لا يمكن تجاهل الخطر الذي يمثّله افتكاك إسرائيل لأراضي الضفة الغربية وغور الأردن، لكن لا يمكن أيضًا إغفال حساسية الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية وغزّة، وقد يكون الحديث عن مقاومة مسلّحة أو الدخول في صراع مباشر مع الكيان الإسرائيلي تسرّعا لا يجلب إلّا الندم على المدى المتوسط والبعيد. الشعب الفلسطيني ثابت على مبادئه ماضٍ في نضالاته لكنّه يزن الموازين قبل أن يردّ الفعل حتّى لا تكون ردّة فعله مجرّد تنفيس عن غضب.