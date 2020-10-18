الشابنــدر: مجزرة الفرحاتية تعيد الى ذاكرتنا جرائم داعش!!!

المستقلة .. وصف السياسي العراقي والنائب السبق عزت الشابندر ما جرى في قرية الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين بأنه “مجزرة يندى لها الجبين”

وقال الشابندر في تغريدة على صفحته في موقع تويتر “مجزرة الفرحاتية يندى لها الجبين و تعيد الى ذاكرتنا جرائم داعش و فيها إساءة بالغة لدماء الشهداء”.

وشدد على انه ” لا يمكن لأي جهة تبريرها او التستر على مرتكبيها تحت أي غطاء” .

وكانت قرية الفرحاتية قد شهدت اختطاف 12 شخصا من ابناء القرية من مجموعة مسلحة ترتدي الزي العسكري واقتادوهم الى جهة مجهولة، ليعثر بعد ساعات على جثث ثمانية منهم وقد اطلق عليها الرصاص بعد تعذيبهم. الامر الذي اثار استياء بالغ .