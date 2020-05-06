الشابندر يخاطب ايران: العراق لم يعُد الساحة الامثل لتسوية خلافاتكم مع الاخرين

المستقلة ..وجه السياسي العراقي، عزت الشابندر، رسالة الى الوفد الإيراني المتوجه الى بغداد.

وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر تابعتها “المستقلة” اليوم الاربعاء ، “الى السادة أعضاء الوفد الايراني الزائر رسالة مفتوحة، السلام عليكم بين أهلكم”.

وأضاف “دعائيَ الرمضاني المُخلص بحُسنِ عاقبتنا وعاقبتكم وحفظ بلادنا وبلادكم ونصيحتي ان العراق لم يعُد هو الساحة الأمثَل لتسوية خلافاتكم مع جيراننا وجيرانكم ولا مع الشيطان الاكبر عدونا وعدوكم”.