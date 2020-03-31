الشابندر يكشف تفاصيل ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة

المستقلة … كشف السياسي المستقل عزت الشابندر، عن تفاصيل ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة، مبينا ان الكتل الشيعية مجمعة على ترشيحه لرئاسة الوزراء.

وقال الشابندر في تسجيل صوتي تابعته “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، ان ” رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم هو من رشحه لرئاسة الحكومة فيما اعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري وفالح الفياض التاييد مباشرة للترشيح”.

واضاف ان ” مسعود البارزاني رحب بترشيحي لرئاسة الحكومة فضلا عن خميس الخنجر واطراف سنية اخرى”، مبينا ان “:الفتح ابلغ بشكل رسمي الكتل السياسية الاخرى بترشيحي لرئاسة الحكومة المؤقتة”.