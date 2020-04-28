الشابندر يكشف تفاصيل الاتفاق بين الكتل الشيعية و الكاظمي

المستقلة ..كشف السياسي العراقي، عزت الشابندر، تفاصيل الاتفاق بين الكتل السياسية الشيعية ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر”تابعته المستقلة، إنه “مع استقلالية كابينته الوزارية فان الاتفاق بين أطراف شيعة (البناء) والسيد المكلّف جاء مشروطاً بألاّ تكون جهة ترشيح الوزير حزبية او سياسية مع حقّهم برفض من لا يقتنعون به وما يحقّ لغيرهم يحقّ لهم والعكس صحيح ايضاً”.

وأضاف أن “عدم استقلالية كابينته تجعل الاتفاق معه سالب بانتفاء الموضوع”.