الشابندر يشن هجوما على الصدر والعامري ويؤكد : كفى كذباً على الناس

المستقلة ..شن السياسي العراقي المستقل ، غالب الشابندر، هجوماً على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح، هادي العامري بعد اجتماعاتهم في إيران.

وقال الشابندر في لقاء متلفز تابعته “المستقلة“اليوم الخميس ، إن “العراق ضعيف وقياداته مهلهلة والصدر جلس في ايران وتحالف مع العامري ويدعو أنصاره الى مليزنية”.

وأضاف “كفى كذباً على الناس لان الشعب تعب من هذه الامور، والمتظاهرين يفترشون الأرض منذ 90 يوماً وملوا من افعالكم”.