الشابندر يدعو اربيل للتقرب من بغداد وتأسيس شراكة حقيقية

المستقلة.. دعا السياسي العراقي والنائب السابق عزت الشابندر إقليم كردستان الى التقرب من الحكومة المركزية وحلّ جميع المشاكل العالقة بينهما.

وقال الشابندر في تغريدة على صفحته في موقع تويتر،اليوم، “الظروف الصعبة التي يمر بها العراق داخليا و خارجياً كما هي (سائر دول المنطقة ) ، تدعو اربيل للاقتراب من بغداد اكثر لاستعادة الثقة و دورها المركزي في التاسيس لشراكة حقيقية في بناء الدولة و ادارتها على قاعدة الوحدة الوطنية و مصلحة جميع مكونات الشعب العراقي”.

وتشهد العلاقات بين أربيل وبغداد حالات مدّ وجزر بسبب العديد من القضايا العالقة واهمها موضوع النفط وإدارة الحقول النفطية في إقليم كردستان، والمنافذ الحدودية في الإقليم، إضافة الى المناطق التي يطالب الإقليم بضمها اليه واهمها كركوك.