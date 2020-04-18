الشابندر يتحدث عن افتتاح مزاد لبيع الحقائب الوزارية.. والخبراء من الخارج

( المستقلة)… اتهم السياسي العراقي البارز عزت الشابندر يوم السبت الاطراف والجهات السياسية بما اسماه افتتاح “مزاد لبيع الحقائب الوزارية” للحكومة الاتحادية المقبلة.

وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر” “الى الراغبين بدخول مزاد بيع الحقائب في الكابينة الوزارية الجديدة :

1- لم تَعُد العاصمة بغداد مكاناً للمزاد احتراما للخصوصية .

2- وصول خبراء تقييم الحقائب بطائرة خاصة على نحوٍ عاجل .

3- توجد تسهيلات خاصة نظراً لعدم وجود تخصيصات مالية بسبب تدّني اسعار النفط ” حسب زعمه.