الشابندر : وجود مخطط لحل البرلمان من اجل عدم تمرير كابينة علاوي

المستقلة … كشف السياسي العراقي عزت الشابندر، عن وجود مخطط لحل البرلمان من اجل عدم تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي.

وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر”، إن “قبل ان يفكر أحدهم بحلّ مجلس النواب ليحول دون تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلّف يجب ان يفهم بان غلطة الزمن الضّال التي جاءت به الى موقعه سوف لن تتكرر”.

واضاف ان “احداً لن يؤازره في جهوده الرامية الى تقسيم العراق”.