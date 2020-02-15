الشابندر : وجود مخطط لحل البرلمان من اجل عدم تمرير كابينة علاوي
الشابندر : وجود مخطط لحل البرلمان من اجل عدم تمرير كابينة علاوي
المستقلة … كشف السياسي العراقي عزت الشابندر، عن وجود مخطط لحل البرلمان من اجل عدم تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي.
وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر”، إن “قبل ان يفكر أحدهم بحلّ مجلس النواب ليحول دون تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلّف يجب ان يفهم بان غلطة الزمن الضّال التي جاءت به الى موقعه سوف لن تتكرر”.
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واضاف ان “احداً لن يؤازره في جهوده الرامية الى تقسيم العراق”.
قبل ان يفكر احدهم بحلّ مجلس النواب ليحول دون تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلّف يجب ان يفهم بان غلطة الزمن الضّال التي جاءت به الى موقعه سوف لن تتكرر وان احداً لن يؤازره في جهوده الرامية الى تقسيم العراق
— عزت الشابندر (@IAlshabandar) February 15, 2020
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