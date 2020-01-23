الشابندر : مليونيات كثيرة أتت بالمالكي وبالعبادي لكن ولا واحدة اخرجت فاسد

(المستقلة) … علق الباحث والكاتب السياسي العراقي، غالب الشابندر، على التحضيرات للتظاهرات المليونية المقرر خروجها غدا الجمعة للمطالبة بانهاء الوجود العسكري الامريكي في العراق بالقول أن “الأمور تحسب من جوانب متعددة وتحتاج تروي”..

وقال الشابندر في تغريدة على موقع “تويتر”، “اخاف على آل الصدر من الشماتة ولا أحب ان تُستنزف شعبيتهم من خارج دائرة الصدريين فتضيق وتنحسر”.

وأضاف ان “مليونيات كثيرة واحدة أتت بالمالكي وأخرى بالعبادي لكن ولا واحدة اخرجت فاسد، الكثرة ليست قوة بالضرورة ولا أحب ان تنحسر شعبية ال الصدر بالصدريين فقط”.