الشابندر : لا احد يستطيع ان ينقي عبد المهدي من لعنة الدماء في الحاضر والمستقبل

المستقلة ..اكد السياسي العراقي غالب الشابندر، ان لا احد يستطيع ان ينقي رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي من لعنة الدماء في الحاضر والمستقبل.

وقال الشابندر في تغريدة على “تويتر”، إن “عادل عبد المهدي (الدموي) دمويٌ بضعفه و ان لم يسفك بيديه دماء لكنه سهل ذلك.

ضعيف حين صمت ولم يفضح القتلة”.

وأضاف “أتى به ابو جهاد الهاشمي الذي تربى في جهاز الاطلاعات الإيرانية، ذهب غير مأسوف عليه وتحمل ازر معظم ما حصل”.

وأوضح بالقول، “لن يستطيع احد ان يُنقيه من طين الذُل ولعنة الدماء في الحاضر ولا المستقبل”.