الشابندر : علاوي لا يزال يواجه صعوبات ليست قليلة في مهمته وهي صعوبات متوقعة

المستقلة … اكد السياسي العراقي عزت الشابندر، اليوم الاربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي يتعرض لضغوط لم يحدد طبيعتها من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال الشابندر في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط تابعته “المستقلة” إن “علاوي لا يزال يواجه صعوبات ليست قليلة في مهمته، وهي صعوبات متوقعة، لكن الظروف تختلف الآن”.

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الشابندر، الذي يعدّ أحد أقطاب الحوارات الجارية لتشكيل الحكومة الحالية، ورداً على سؤال حول مفهوم الصعوبات أو الضغوط التي يتعرض لها علاوي، يقول إن رئيس الوزراء المكلف “لا يزال يتعرض لضغوط من زعيم الصدر والعامري ورئيس الجمهورية برهم صالح، دون أن يحدد طبيعة هذه الضغوط.

وبسؤاله عما إذا كان علاوي قادراً على المضي بحكومته داخل البرلمان، يقول الشابندر: “مع أن الحكم لا يزال مبكراً بشأن ذلك، لكن إذا قبل الانصياع لإرادة أي كتلة أو طرف من شركاء تقاسم السلطة، فلن يمر”.

وحول ما إذا كان لدى الكرد شروط على علاوي، نفى الشابندر الذي فاوض الكرد بناء على طلب علاوي، أن “تكون لديهم شروط، لأنهم لم يدخلوا بعد في تفاصيل تشكيل الحكومة”.