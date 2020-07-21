الشابندر : ظريف ابلغ الحكيم بأن بلاده تحترم قرار العراقيين باختيار رئيس وزرائهم

المستقلة / متابعة /- اكد السياسي المستقل عزت الشابندر ، ان وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف ابلغ السيد عمار الحكيم بأن بلاده تحترم قرار العراقيين باختيار رئيس وزرائهم .

وقال الشابندر في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الثلاثاء ، ان ظريف بشّر الحكيم ايضاً ، بان المرشد الاعلى خلال وباء كورونا امتنع عن لقاء اي ضيف خارجي لكنه سيستقبل الكاظمي ضيفاً عزيزاً مُكرّماً .

وشدد الشابندر ، لن ارفع القبعة لامريكا لكنني سابكي شيعة بلدي ماحييت .