الشابندر : بعد ان باع عبد المهدي العراق للميليشات ادعو السنة والشيعة للاجتماع

المستقلة / متابعة /- اكد السياسي المستقل غالب الشابندر، اليوم الاربعاء، ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي باع العراق للميليشات.

وقال الشابندر في تغريدة على موقع تويتر تابعتها “المستقلة” ما نصه : “بعد ان باع عادل عبدالمهدي العراق للميليشيات و (بعض) الكورد وبعد كارثة هبوط النفط-دخل العراق شبه الوحيد- وبعد ان بدأ الجوع يدق ابواب العراقيون باعداد كبيرة وبعد فشل الدولة بالكامل .

ادعو من منبري المتواضع علماء السنة و الشيعة باستثناء الوقفين السني و الشيعي لكونهم حرامية لاجتماع في الاعظمية لتحفيز الشعب على العمل بمبدأ التكافل الاجتماعي كما نص عليه الدين.

العلماء وخطباء المساجد الاشرف. لا يتوجب على الإشراف ان يستسلموا لما خربه سليم الجبوري والخزاعي والمالكي ومن يشبههم. كل شيء في العراق يوحي بكوارث اقتصادية و أمنية و سياسية الشرفاء امل العراق.

٢/١ بعد ان باع عادل عبدالمهدي العراق للحشد والميليشيات و (بعض) الكورد وبعد كارثة هبوط النفط-دخل العراق شبه الوحيد- وبعد ان بدأ الجوع يدق ابواب العراقيون باعداد كبيرة وبعد فشل الدولة بالكامل

ادعو من منبري المتواضع علماء السنة و الشيعة باستثناء الوقفين السني و الشيعي لكونهم حرامية — غالب الشابندر (@ghalb_shabander) March 11, 2020