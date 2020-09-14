الشابندر: الكاظمي يجري التعيينات بالاتفاق مع اطراف المحاصصة للحفاظ على منصبه

المستقلة .. عدّ السياسي العراقي والنائب السابق عزت الشابندر التعيينات التي اعلن عنها اليوم والمتعلقة برئاسة الهيئات المستقلة ومراكز امنية واقتصادية تكريسا للمحاصصة، ومحاولة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للاستمرار بمنصبه.

وقال الشابندر في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم “بفيضٍ من التقدير و الالتزام بتوجيهات المرجعية الرشيدة وبعد ساعات معدودة فقط يُصدر الكاظمي سلسلة من التغييرات و التعيينات الحسّاسة بالتوافق مع اطراف المحاصصة و الاستحواذ لقاء استمراره في منصبه حتى موعد الانتخابات القادم “.

ومن المتوقع ان تثير التعيينات التي اعلن عنها صباح اليوم الكثير من التساؤلات والاعتراضات من الكتل السياسية.