الشابندر : الاسماء المتداولة كخيار بديل لترشيح الزرفي غير دقيقة

المستقلة / متابعة / – اكد السياسي المستقل عزت الشابندر ، ان الاسماء التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كخيار بديل للاطراف الشيعية الرافضة لترشيح الزرفي غير دقيقة .

وشدد الشابندر في تغريدة له عبر موقع تويتر اليوم الاثنين  بالقول ، ان بقاء تلك الاطراف على رفضها دون بديل محدد يضعف قدرتها في التغيير و يهزّ حقها الدستوري في الترشيح .

يذكر ان الشابندر كان قد قدم نصائح للمكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي بضرورة تقديم اعتذار عن عدم الاستمرار باجراءات تشكيل الحكومة لان هنالك رفض شبه مطلق من قبل التحالف الشيعي .

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