الشابندر : الاسماء المتداولة كخيار بديل لترشيح الزرفي غير دقيقة

المستقلة / متابعة / – اكد السياسي المستقل عزت الشابندر ، ان الاسماء التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي كخيار بديل للاطراف الشيعية الرافضة لترشيح الزرفي غير دقيقة .

وشدد الشابندر في تغريدة له عبر موقع تويتر اليوم الاثنين بالقول ، ان بقاء تلك الاطراف على رفضها دون بديل محدد يضعف قدرتها في التغيير و يهزّ حقها الدستوري في الترشيح .

الاسماء التي تتداولها بعض وسائل التواصل كخيار بديل للاطراف الشيعية الرافضة لترشيح السيد الزرفي غير دقيقة و لكن بقاء تلك الاطراف على رفضها دون بديل محدد يُضعف قدرتها في التغيير و يهزّ حقها الدستوري في الترشيح . — عزت الشابندر (@IAlshabandar) March 30, 2020

يذكر ان الشابندر كان قد قدم نصائح للمكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي بضرورة تقديم اعتذار عن عدم الاستمرار باجراءات تشكيل الحكومة لان هنالك رفض شبه مطلق من قبل التحالف الشيعي .