السينما والمسرح تكريم الحاصلين على جوائز في المهرجانات

(المستقلة).. إحتفت دائرة السينما والمسرح يوم امس الخميس على خشبة المسرح الوطني بتكريم المبدعين الحاصلين على الجوائز في المهرجانات العربية والدولية لهذا العام.

الاحتفال بدأ بافتتاح وزير الثقافة عبد الامير الحمداني معرضا للصور الفوتوغرافية للمصور المبدع علي عيسى، ارخ عددا من المسرحيات التي شارك فيها الراحل الكبير سامي عبد الحميد، اضافة الى حفل توقيع كتاب للراحل المعلم بحضور ابنته ايناس سامي عبد الحميد التي قامت بتوقيع وتوزيع الكتب على الضيوف،.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم من انتاج قسم العلاقات والإعلام استذكر فقيد المسرح العراقي، تلاه فلما عن مراحل اعمارالمسرح الوطني الأخيرة.

من جانبه استذكر وزير الثقافة في كلمة استبق بها توزيع الجوائز على المبدعين ، الراحل ومسيرته الفنية طيلة العقود الماضية فنانا ومخرجا ومؤلفا ومعلما للاجيال تتلمذ على يده المئات من المسرحيين، مؤكدا انه رغم الحزن وما نعيشه هذه الفترة من تغيرات الا اننا يحدونا الامل بان تلامذته يكملون المشوار.

و اوعز الحمداني بنصب تمثال نصفي في مبنى وزارة الثقافة للراحل المعلم سامي عبد الحميد تقديرا لرحلته الفنية المعطاء طوال العقود الماضية.

وشدد على ضرورة انفتاح الوزارة ودائرة السينما والمسرح على مسارح المحافظات وان لا تحتكر وتقتصر على المركز.

وبشأن تكريم المبدعين قال الحمداني نحتفي اليوم بهذا المنجز الابداعي الذي قدم على مدة السنة المنصرمة، نحتفي بالمبدعين في المحافل العربية والدولية، موضحا ان هذا المنجز لا يحسب للوزارة ولدائرة السينما والمسرح فقط بل يحسب لجميع الاتحادات والنقابات.

و سلم الحمداني دروع الابداع على المكرمين،برفقة نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي .

بعد حفل التكريم قدم العرض المسرحي ReFresh للفرقة الوطنية للتمثيل سيناريو واخراج المتالق ضياء الدين سامي، وفي ختام العرض اهدى العمل الى شهداء التحرير .

مسك ختام الاحتفاء كان العرض المسرحي ساعة السودة الذي تم تقديمه على خشبة مسرح الرافدين للمخرج المبدع سنان العزاوي تمثيل اسماء صفاء و يحيى ابراهيم، وبعد تحية الجمهور ارتدى كادر العرض الكمامات تضامنا مع المتظاهرين في ساحات التحرير.. تم اهداء العرض من قبل المخرج سنان العزاوي الى شهداء ساحة التحرير وجميع الشهداء في بغداد والمحافظات،

و حضر حفل التكريم الفنان جبار جودي نقيب الفنانيين العراقيين، وعلي عويد مدير عام دائرة الفنون التشكيلية و صباح المندلاوي نقيب الفنانين السابق، اضافة الى عدد من الشخصيات الفنية والثقافية والادبية.،وجمهور غفير ملأ مقاعد االمسرح الوطني والرافدين متفاعلا مع فقرات الحفل والعروض المسرحية المقدمة .

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