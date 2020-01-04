السيطرة علي حريق بمركب سياحي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تمكنت هيئة الحماية المدنية من السيطرة علي حريق محدود نشب فى حجرة المحركات الموجودة بالجزء الخلفي لمركب سياحى ( جراند سان) كانت تسير أمام معبد كوم امبو اثناء رحلتها النيلية من أسوان الي الأقصر وذلك دون وقوع أية تلفيات او إصابات بشرية، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من اخلاء المركب فور نشوب الحريق .

و قام السيد/ عبد الفتاح العاصي رئيس قطاع المنشآت السياحية بإرسال لجنة من مكتب وزارة السياحة و الاثار بأسوان لمتابعة الموقف و التي افادت بانه تم نقل المصريين و السائحين و السائحات علي متن باخرة اخري لتناول وجبه الإفطار ثم عادوا مرة اخري للمركب (جراند سان) لاستكمال رحلتهم الي الأقصر.

كما تم التنسيق مع الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار لتقديم كافة التسهيلات اللازمة اثناء زيارتهم للاماكن الأثرية و إهدائهم زيارة مجانية الي مقبرة توت عنخ امون بالبر الغربي بالأقصر

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