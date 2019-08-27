السيسي يصل اليابان للمشاركة فى القمة تنمية افريقيا “تيكاد7”

المستقلة / متابعة /- وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلي مدينة يوكوهاما اليابانية في مستهل زيارة تستمر 3 أيام للمشاركة فى قمة مؤتمر طوكيو الدولى السابع لتنمية أفريقيا «تيكاد 7» فى الفترة من 28 إلى 30 أغسطس 2019.

وتعقد القمة تحت رئاسة مشتركة “يابانية – مصرية”، علي خلفية الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، وهو الأمر الذي يدعم عملية التعاون الثلاثي ما بين مصر واليابان في أفريقيا بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية لأفريقيا، ولتكون قمة التيكاد فرصة لتكثيف تبادل وجهات النظر بين البلدين في هذا الإطار.