السيسي يحذر من استخدام القوة

المستقلة / قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن المملكة المتحدة تجتمع مع الدول الإفريقية في ظل أوضاع دولية تتسم بالاضطراب، محذرا من استخدام منطق القوة بين الدول.

وأشار السيسي في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة البريطانية الإفريقية، صباح الاثنين، إلى خطورة ما يشهده العالم من اضطرابات وحالة عدم الاستقرار وانتشار ظاهرة الإرهاب، مشددا على خطورة تداعيات هذه الظاهرة على القارتين الإفريقية والأوروبية معا.

وحذر السيسي من خطورة استخدام منطق القوة في العلاقات الدولية، مشيرا أيضا إلى تصاعد القلق بسبب تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أنه هناك أيضا الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية متعددة الأبعاد، مشيرا إلى تأثير هذه التحديات على جهود تحقيق التنمية المستدامة.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، في قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية 2020، في العاصمة البريطانية لندن، بحضور رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ونحو 53 من زعماء ورؤساء الدول الإفريقية، ورؤساء المنظمات الدولية وكبرى الشركات البريطانية الإفريقية.