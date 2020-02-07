السيستاني يندد بقتل المتظاهرين ويتحدث عن حكومة علاوي

المستقلة / ندد المرجع الاعلى لشيعة العراق، علي السيستاني في خطبة اليوم الجمعة بـ”العنف” الذي راح ضحيته محتجون، في مدينة النجف جنوب البلاد قبل أيام.

وشدد السيستاني في الخطبة التي ألقاها وكيل عنه، على أن أي حكومة عراقية، “يجب أن تحظى بثقة الشعب ومساندته”.

وأضاف: “على القوات الأمنية حماية المحتجين السلميين، من المزيد من الهجمات”.

وقال: عليها “أن تتحمل مسؤولية حفظ الامن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين”.

وقتل 8 محتجين الأربعاء الماضي، بعد اقتحام مؤيدين لزعيم التيار الصدر، مقتدى الصدر، خيامهم في مدينة النجف.

وطلب الصدر من أتباعه مغادرة مواقع الاحتجاجات، بعد تسمية شخصية جديدة للحكومة، وهو محمد توفيق علاوي، الذي يحظى بتأييد الصدر والكتل السياسية المتحالفة معه.