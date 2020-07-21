السيستاني يعلن يوم غد الأربعاء هو غرة شهر ذي الحجة

(المستقلة)… أعلن مكتب المرجع الأعلى علي السيستاني ان يوم غد الأربعاء سيكون أول أيام شهر ذي الحجة الهجري.

وقال المكتب في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الثلاثاء إن “يوم غدٍ الأربعاء الموافق ( ٢٢ / ٧ / ٢٠٢٠ م ) هو غرة شهر ذي الحجة الحرام لعام ١٤٤١ للهجرة”.

وبذلك سيكون الجمعة الموافق 31 يوليو المقبل، أول أيام عيد الأضحى.

وأعلنت المحكمة العليا بالسعودية أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر ذي الحجة للعام الهجري 1441، وأن غدا الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة 30 يوما.

وقالت المحكمة العليا بالسعودية في بيان إن الوقوف بعرفة سيكون يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1441 الهجري، ويوافق 30 يوليو/تموز 2020، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه. (النهاية)