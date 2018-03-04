السيستاني يصدر فتوى حول التشهير وبث الاشاعات على التواصل الاجتماعي

حرّم المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني في اخر فتاويه المستحدثة والتي نشرت اليوم السبت التشهير وبث الاشاعات عن الناس على موقع التواصل الاجتماعي.

شاهد نص الفتوى ادناه: