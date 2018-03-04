الرئيسية / اخر الاخبار / السيستاني يصدر فتوى حول التشهير وبث الاشاعات على التواصل الاجتماعي

السيستاني يصدر فتوى حول التشهير وبث الاشاعات على التواصل الاجتماعي

04/03/2018

حرّم المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني في اخر فتاويه المستحدثة والتي نشرت اليوم السبت التشهير وبث الاشاعات عن الناس على موقع التواصل الاجتماعي.

شاهد نص الفتوى ادناه:

اترك تعليقاً

جميع الحقوق محفوظة لوكالة الصحافة المستقلة © 2018