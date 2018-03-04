السيستاني يصدر فتوى حول التشهير وبث الاشاعات على التواصل الاجتماعي 04/03/2018 مقالات مشابهة النجباء : ما جرى بالبرلمان “أسقط أقنعة المتسترين” بغطاء المرجعية وهموم الشعب 04/03/2018 أربعة أحكام بالإعدام شنقاً بحق مدان نحر أربعة من أفراد عائلته 04/03/2018 سوق الأوراق المالية يعلن قبول إدراج وإيداع السندات الوطنية 04/03/2018 حرّم المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني في اخر فتاويه المستحدثة والتي نشرت اليوم السبت التشهير وبث الاشاعات عن الناس على موقع التواصل الاجتماعي. شاهد نص الفتوى ادناه: 2018-03-04 jamal شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest