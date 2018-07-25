السيرة الهلامية تعرض يومين بالمجان في المهرجان القومي للمسرح

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

يشارك العرض المسرحى ” السيرة الهلامية” إنتاج فرقة مسرح الطليعة ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للمهرجان القومى للمسرح المصرى ، وذلك غدا الأربعاء وبعد غد الخميس الموافق 25،26 يوليو الجارى فى الساعة العاشرة مساء على المسرح القومى بالعتبة.

يذكرأن أحداث العرض تدور حول قيمة الانتقام عند هاملت فى إطار صعيدى بشكل معاصر ، “السيرة الهلامية “بطولة محمد ابراهيم ،رأفت سعيد ،محمود المصرى ،حسن عبدالله،رامى عبدالمقصود،بلال على،مصطفى السعيد، مها حمدى ، محمود سليمان ،تأليف موسيقى محمود وحيد،ديكور مصطفى حامد ، أزياء هبة مجدى ،تعبير حركى سمير وجوليا ،تأليف الحسن محمد،إخراج محمد الصغير.