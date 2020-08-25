(المستقلة)..ذكرت شبكة “ESPN” أن نادي مانشستر سيتي يعتزم دخول سباق الظفر بخدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، دون انتهاك لقواعد اللعب المالي النظيف.

ووفقا لمصدر من داخل النادي فإن السيتي يستعد ماديا من أجل التحرك فورا لضم النجم الأرجنتيني حال إعلانه رغبته في الرحيل عن أسوار النادي الكتالوني وأنه بات متاحا في سوق الانتقالات.

وترصد إدارة السيتي مبلغا ماليا كبيرا للغاية من أجل إمكانية ضم ميسي، لكنها في الوقت نفسه تخشى بشكل واضح من خرق قواعد اللعب المالي النظيف، خاصة وأن الشرط الجزائي في عقد الأرجنتيني يصل إلى 700 مليون يورو.

وكان حكم المحكمة الرياضية قد أنقذ مانشستر سيتي من قرار اليويفا حرمانه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.

ويستمرعقد المهاجم البالغ 33 عاما مع برشلونة لنهاية الموسم المقبل، لكن بحسب ما ذكرت الشبكة نفسها في الأسبوع الماضي فهناك مجموعة من أعضاء إدارة برشلونة ترى أن رحيله ممكنا بمقابل مادي أقل من 700 مليون يورو.

وكان إنتر ميلان الإيطالي مهتما بشكل كبير بالحصول على توقيع قائد برشلونة مؤخرا.

ويعاني ميسي حالة من اليأس والإحباط حاليا، بعد السقوط المذل لفريقه أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني 2-8 في دوري أبطال أوروبا، وقبلها فشل الفريق في التتويج بأي بطولة على الصعيد المحلي، حيث خسر الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، كما خسر في منتصف الموسم كأس السوبر المحلي لصالح الملكي أيضا.

المصدر: R.T