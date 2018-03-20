السياحة المصرية تسعي للترويج لمصر في باريس

على هامش المشاركة المصرية فى المعرض السياحى الدولىSMT بمدينة باريس فى دورته 43 قام المكتب السياحى المصرى بباريس بعقد عدد من اللقاءات المهنية والرسمية.

حيث قام الدكتور عادل المصرى المستشار السياحى بباريس بلقاء رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد منظمى البرامج الفرنسية Snav وذلك لبحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة امكانية عقد المؤتمر السنوى القادم للاتحاد في مصر.

كما أنه تم عقد لقاء مع كبرى منظمى الرحلات والشركات السياحية بالسوق الفرنسى لبحث آليات تنفيذ مقترح إقامة قافلة سياحية مصرية بالمدن الفرنسية الكبرى لعقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع نظرائهم من الشركات السياحية الفرنسية.

وقد جاءت المشاركة المصرية فى المعرض فى إطار الجهود الترويجية والمساعى الحثيثة التي تقوم بها وزارة السياحة ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، لاستعادة حركة السياحة الوافدة لمصر وخاصة من الأسواق الكبيرة المصدرة للسياحة كالسوق الفرنسية.

وقال الدكتور عادل المصري أنه خلال لقائه بهم أبدى ممثلو السوق السياحي الفرنسي، رغبتهم وتطلعهم في لقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وعقد مجموعة من اللقاءات مع شركاء المهنة في الفترة القادمة لبحث سبل دفع وتعزيز الحركة السياحية من السوق الفرنسى إلى مصر.

وأشار المصرى إلى أن الجناح المصرى شهد اقبالا من جمهور المعرض، مما يعكس الاهتمام بالمقصد المصري و يعد مؤشرا عن تحسن الحركة السياحية خلال الفترة القادمة من السوق الفرنسى

…