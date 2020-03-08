السوري محمد اسلام أحلى صوت في برنامج “ذا فويس كيدز”

(المستقلة)..فاز المتسابق الطفل محمد إسلام رميح، من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بلقب برنامج”ذا فويس كيدز“ بموسمه الثالث، بعد منافسة قوية مع الثنائي محمد إبراهيم من فريق عاصي الحلاني، وياسمين أسامة من فريق محمد حماقي.

وقدم محمد إسلام أداء قويا ساعده في الحصول على أعلى نسبة تصويت جماهيري حسمت إحرازه اللقب، بعدما استطاع أن يتأهل للمرحلة الثانية من العرض المباشر النهائي وأدى فيها أغنية ”يا عسل“ للفنان التونسي صابر الرباعي.

وأعلنت إدارة برنامج ”ذا فويس كيدز“ عن حصول الفائز محمد إسلام رميح على أغنية خاصة تنتجها له شركة بلاتينيوم ريكوردز.

يُذكر أن لجنة تحكيم برنامج المواهب ”ذا فويس كيدز“ بموسمه الثالث ضمت النجوم الثلاثة عاصي الحلاني ونانسي عجرم ومحمد حماقي.