السودان يعلن اتفاقه مع حركات مسلحة في «جوبا» على تسليم البشير لـ«الجنائية»

السودان يعلن اتفاقه مع حركات مسلحة في «جوبا» على تسليم البشير للجنائية

(المستقلة) ممدوح بليغ/ اتفقت الحكومة الانتقالية السودانية وحركات مسلحة في دارفور على تسليم الرئيس الاسبق عمر البشير وبقية المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال محمد التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي ومسؤول ملف دارفور، في تصريحات صحفية عقب جلسة مفاوضات في جوبا إنه تم الاتفاق حول «أربع آليات رئيسية لتحقيق العدالة في دارفور أولها مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية» بحسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء.

وأضاف التعايشي أن قناعة الحكومة في الموافقة على مثول الذين صدرت في حقهم أوامر القبض أمام المحكمة الجنائية الدولية ياتي اتساقا مع «مبدأ أساسي مرتبط بالعدالة وهي واحدة من شعارات الثورة ومرتبط كذلك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب».

ولم يسم التعايشي المسؤولين، لكن يعتقد على نطاق واسع أن من بينهم الرئيس السابق عمر البشير.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أصدرت في عامي 2009 و2010 مذكرتي توقيف ضد عمر البشير واثنين من كبار معاونيه هما وزير دفاعه السابق عبدالرحيم حسين بجانب أحمد هارون الذي تنقل بين عدة مناصب كان آخرها حاكما لولاية شمال كردفان كما شمل طلب التوقيف الزعيم القبلي على كوشيب.

والرئيس السابق جدير بالذكر أن الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح بعد احتجاجات حاشدة العام الماضي، مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لكن صالح لم يذكره بالاسم.

من جانبه قال محمد الحسن الأمين محام البشير إن الرئيس السابق يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ويصفها بأنها «محكمة سياسية».

وقال المحامي: «نحن نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، كما نرفض تدويل العدالة، ونعتقد أن القضاء السوداني لديه القدرة والرغبة للنظر في هذه الاتهامات».

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