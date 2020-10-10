السودان: علاقتنا مع إسرائيل قابلة للنقاش وبعيدة عن التطبيع

السودان: علاقتنا مع إسرائيل قابلة للنقاش وبعيدة عن التطبيع

المستقلة …. صرح وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين عن طبيعة العلاقة بين السودان وإسرائيل و واصفاً الحالة بأنها قابلة للنقاش.

حيث قال قمر الدين في لقاء نع فرانس 24 إن “العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش، لكنها مفصولة تماما عن رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية”.

وأشار إلى أن “السودان يعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية على إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب”، وأن ذلك “مفصول تماما عن التطبيع مع إسرائيل وغير مرتبط فيه”.

وأوضح قمر الدين أن “العلاقة مع إسرائيل خاضعة للنقاش، ونحن نستعجل إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب، ولا نضع أي علاقة بين هذه المسألة والتطبيع”.

و ذكر وزير الخارجية السوداني: “لسنا على استعداد لفعل أي شئ مع دولة أخرى إلا وفق ما يحدده السودان من مصالحه الخارجية مع أي دولة في العالم. هذا أمر متروك لأولويات السودان”.

ويتسق موقف قمر الدين مع تأكيد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الجمعة، أن بلاده “ماضية في بناء علاقات مع إسرائيل”، وهو ما أكده حميدتي من خلال لقاء متلفز أنه تلقى وعدا أمريكيا بشطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.