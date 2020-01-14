السودان: تمرد قوة أمنية وأطلاق ذخيرة وأنباء عن إغلاق مطار الخرطوم

المستقلة / محمد حاج /- شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم حالة من التمرد وسط قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز الامن والمخابرات الوطني السابق، الامر الذي ادى الى هلع سكان “كافوري والرياض وحي المطار” وعدد من أحياء الخرطوم الأخرى، من أصوات الذخيرة الحية التي كانت تسمع من مباني تلك الوحدات .

وطالب تجمع المهنيين السودانيين في بيان تلقت “المستقلة” نسخة اليوم الثلاثاء ، من جميع المواطنين المتواجدين في تلك المناطق أخذ الحيطة والحذر والدخول إلى المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام وعدم الاقتراب منها حتى تستقر الأوضاع.