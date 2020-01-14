السودان: تمرد قوة أمنية وأطلاق ذخيرة وأنباء عن إغلاق مطار الخرطوم
المستقلة / محمد حاج /- شهدت العاصمة السودانية الخرطوم اليوم حالة من التمرد وسط قوات هيئة العمليات التابعة لجهاز الامن والمخابرات الوطني السابق، الامر الذي ادى الى هلع سكان “كافوري والرياض وحي المطار” وعدد من أحياء الخرطوم الأخرى، من أصوات الذخيرة الحية التي كانت تسمع من مباني تلك الوحدات .
وطالب تجمع المهنيين السودانيين في بيان تلقت “المستقلة” نسخة اليوم الثلاثاء ، من جميع المواطنين المتواجدين في تلك المناطق أخذ الحيطة والحذر والدخول إلى المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام وعدم الاقتراب منها حتى تستقر الأوضاع.
ودعا التجمع أجهزة الدولة النظامية للتدخل فوراً لوقف هذه العمليات الغير مسؤولة التي تسببت في تصدير القلق للمواطنين داخل الأحياء ، كما ناشد لجان المقاومة وقوى الثورة بعدم التدخل ومراقبة الأوضاع إلى حين استقرارها.
وراجت اخبار من بعض الناشطين السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن إغلاق المجال الجوى لمطار الخرطوم ، ومنهم من ذكر ان بعض الذخيرة سقطت على مدرج المطار، ولم يتنس لمراسل “المستقلة” التأكد من صحة ذلك.
يذكر ان هيئة العمليات بجهاز الأمن هي قوة عسكرية أسسها المدير السابق للجهاز المطلوب للحكومة السودانية عبر الانتربول الفريق صلاح قوش، وتم تخيير أفرادها بعد نجاح الثورة ما بين التسريح أو الدمج في الجيش وقوات الدعم السريع.
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