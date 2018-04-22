السوداني : يعلن إعفاء 399 منتجا أردنيا من الجمارك ويؤكد الأبواب مفتوحة للمستثمرين

(المستقلة)… أكد وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني أن العراق قام بإعفاء 399 منتجا أردنيا من الجمارك، مشيرا إلى أن كل الأبواب مفتوحة وبدون أي شروط للمستثمرين والشركات الأردنية للاستثمار.

وذكرت صحيفة الغد الأردنية نقلا عن السوداني قوله وتابعته (المستقلة) اليوم الاحد أن “مجلس الوزراء العراقي وافق على شمول 399 منتجا أردنيا بالاعفاءات الجمركية من أصل 792، استنادا إلى توصيات اللجنة العراقية- الأردنية المعنية بمتابعة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين”.

وأوضح الوزير أنه “لا يوجد أية شروط عراقية على الأردن مقابل تطبيق الإعفاءات الجمركية العراقية”، مؤكدا أنه “لا يوجد أي تردد أو تذبذب لدى العراقيين، ولا يوجد أي اعتراض أو ممانعة من أي طرف على انفتاح العراق على الأردن، ولن نسمح لأي جهة بوضع العقبات بالرغم من عدم وجود هذه الرؤى أصلا”.

واشار وزير الصناعة والمعادن الى ان “كل الأبواب مفتوحة وبدون أي شروط للمستثمرين والشركات الأردنية للاستثمار أو الدخول بعقود مشاركة سواء مع شركاتنا العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن أو الاستثمار كقطاع خاص مستفيدين من كافة التسهيلات الممنوحة للمستثمرين بموجب قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006”.

وتابع السوداني أنه “تم حل مشكلة دخول الشاحنات إلى البلدين، بعدما تمت مفاتحة هيئة المنافذ الحدودية من قبل وزارتنا لغرض تسهيل دخول الشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع إلى العراق، وقد قامت الهيئة المذكورة بالتأكيد على مديرية منفذ طريبيل الحدودي لهذا الغرض، مع مراعاة تطبيق السياقات القانونية والنظامية الخاصة بدخول الشاحنات وتدقيق الوثائق الرسمية”. (النهاية)