السوداني يطرح “حلولا واقعية” لسد عجز خزينة الدولة

(المستقلة)..اقترح النائب محمد شياع السوداني حلولا آنية واقعية تسهم في معالجة الضائقة المالية وبالتالي تحول دون استقطاع أي مبلغ من رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقدم السوداني جملة من بدائل تؤدي إلى سد العجز المالي تتضمن استيفاء أمانات ضريبة وگمرگية بمانسبته (7٪) من المبالغ التي تمول الى أغراض الاستيراد وتودعها المصارف التجارية في البنك المركزي إذ يتم التحاسب وإنهاء إجراءات التسوية بعد وصول المواد المستوردة.

وأشار الى انه سبق وأن نُفذ هذا الإجراء في عام (2015) لمدة (45)يوما وقد وفر للدولة آنذاك ماقيمته (560)مليار دينار اي مامقداره (373)مليار دينار في الشهر تقريبا.

ودعا الى رفع سعر النفط المباع الى شركة المصافي من (5000) دينار إلى (20000) دينار للبرميل الواحد مامن شأنه ان يوفر (325)مليار دينار شهريا.

إضافة الى تنفيذ الأوامر القضائية واتخاذ الاجراءات القانونية الجادة بحق شركات الهواتف النقالة بشأن ما بذمتها من مبالغ لما تمثله من إيرادات مهمة.

واقترح أيضا السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وإلغاء غير الرسمية منها مايعني جباية الضريبة والتعرفة الگمرگية ورسوم حماية المنتجات الوطنية مامن شأنه توفير إيرادات ضخمة للدولة وتشجيع الزراعة والصناعة.

وتضمنت الحلول التي قدمها السوداني تخفيض الإنفاق التشغيلي إن لم يكن إيقافه في ظل هذه الظروف ، إضافة الى تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث ونوابها والوزراء والنواب والدرجات العليا والدرجات الخاصة والوكلاء والمستشارين والمديرين العامين والتقليل من بعض الامتيازات وتحقيق العدالة الاجتماعية مع تأكيد عدم الاقتراب من رواتب الموظفين والمتقاعدين تحت أي ظرف كان.

وطالب بالتعامل بجدية مع ملف عقارات الدولة وإعادة العقار المسيطر عليه من أية جهة كانت ناهيك عن إعادة النظر بمبلغ استئجار المؤجرة منها الأمر الذي يدر مبالغا وفيرة تساعد في إظهار جدية القانون اولا وإثبات هيبة الدولة ثانيا وسدِّ نسبة من العجز ثالثا.

واقترح أيضا جمع أرصدة دوائر الدولة الموجودة في حسابات المصارف وعدم السماح باطلاق ايّ مبلغ الا على وفق سياسة الحكومة إتجاه الأزمة .

وأشار السوداني إلى أن هذه الحلول (التي رُفعت إلى أصحاب القرار شفويا وتحريريا) مع الكثير من الموارد الأخرى ستكون بمثابة حلول ناجعة في سد العجز نهائيا اذا ما طُبقت بجدية بما يدفع كلَّ عبء من شأنه أن يقع على كاهل الموظف والمتقاعد نتيجة أخطاء الدولة.

ونبه الى أن القرار الحكومي الأخير باستقطاع رواتب المتقاعدين والموظفين مرفوض برلمانيا وهو مخالف للقانون والدستور وسيولد ردود أفعال عكسية في غير صالح استقرار البلد .