السوداني يجري مباحثات رفيعة المستوى في براغ

(المستقلة)/ سهيل نادر حسن-براغ/..تُختتم اليوم في براغ، المباحثات التى قام بها وزير الصناعة والمعادن ، محمد شياع السوداني، والوفدين الحكومي والاقتصادي المرافقين، اللذين شاركا في اجتماع اللجنة العراقية – التشيكية المشتركة، والفعاليات التي اقيمت على هامشها…

واكد السوداني في تصريح خاص نجاح زيارته التي شمل برنامجها لقاءات مع مسؤولين حكوميين وسياسيين تشيك رفيعي المستوى، وقد هدفت جميعها ليس لتعزيز العلاقات الوطيدة السائدة بين البلدين وحسب، وانما ايضاً لفتح أفاق أخرى واعدة، بحسب قول الوزير..

كما اشاد اثناء الحديث بما قدمته – وتقدمه – براغ في مجالات التعاون العسكري، ومكافحة الارهاب، في العراق، فضلا عن المساعدات الانسانية وغيرها ..

وفي سياق متصل نقلت مصادر مطلعة عن رئيس البعثة الدبلوماسية العراقية لدى براغ، احسان ياسين العوادي، ان هناك زيارة مقررة لوزير الخارجية التشيكي مارتين ستروبينتسكي، الى بغداد، في اطار الزيارات المتبادلة، رفيعة المستوى بين البلدين. ونوه مراقبون بهذا الخصوص الى الزيارتين الاخيرتين اللتين قام بها الى براغ: نائب رئيس البرلمان العراقي، همام حمودي، ووزير الخارجية العراقي، ابراهيم الجعفري، وكذلك الى زيارة رئيس الحكومة التشيكية، بوهسلاف سوبوتكا الى بغداد، في الصيف الماضي …

وبمناسبة الزيارة الرفيعة الراهنة، الى براغ، أقام العوادي، وبحضور اركان سفارته العراقية، حفل استقبال حضره الوزير السوداني واعضاء الوفدين، وجمع من وجوه شخصيات الجالية في تشيكيا… وقد اكد العوادي في كلمته الترحيبية، المساعي الدؤوبة والمشتركة، للجانبين، العراقي والتشيكي، باتجاه ادامة وتوطيد علاقتهما الثنائيــة، منوها الى جوانب عملية اخيرة في هذا المجال ..

وتحدث الوزير السوداني خلال الحفل، عن بعض رواهن العراق، وما تشهده من تطورات على جوانب مختلفة، وخاصة بعد الانتصار على تنظيم داعش، وعلى طريق توطيد الامن، واعادة الاعمار، مشيرا الى بعض ما تحقق على صعيد النهوض بالواقع الصناعي والاقتصادي، في الفترة القريبة الماضية، والى عدد من التوجهات الاخرى ذات الصلة .

المصدر : بابيلون للاعلام