السوداني يبحث مع حكومة كردستان فرص التعاون والاستثمار المشترك

(المستقلة)… بحث وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، مع حكومة اقليم كردستان، تطوير التعاون المشترك في القطاع الصناعي والقطاعات الاخرى.
وذكر بيان لمركز الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة وتلقته (المستقلة) اليوم إن السوادني “بحث مع رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في محافظة اربيل، السبل الممكنة لتطوير التعاون والعمل المشترك بين المركز والاقليم في شتى المجالات وبالاخص في المجال الصناعي وفرص الاستثمار المتاحة بين الجانبين”.
واضاف “المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف لاعادة بناء واعمار المناطق والمدن المحررة وعودة الحياة والاستقرار الى اهاليها وابناؤها”.
واشار السوداني الى “توجه الحكومة العراقية نحو دعم الصناعة الوطنية واعادة الثقة بالانتاج المحلي والانفتاح على القطاع الخاص المحلي والعربي والاجنبي، وتشجيع رجال الاعمال والمستثمرين للدخول الى السوق العراقية وتنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي للبلاد”.
ولفت البيان الى انه جرى خلال اللقاء استعراض وبحث العديد من المواضيع والقضايا والملفات المهمة على الساحة العراقية، وكذلك مناقشة السبل الكفيلة والممكنة لادامة التنسيق والتواصل وتعزيز العمل والتعاون المشترك بين وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية ونظيرتها في اقليم كردستان.(النهاية)