السوداني يبحث مع حكومة كردستان فرص التعاون والاستثمار المشترك

(المستقلة)… بحث وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، مع حكومة اقليم كردستان، تطوير التعاون المشترك في القطاع الصناعي والقطاعات الاخرى.

وذكر بيان لمركز الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصناعة وتلقته (المستقلة) اليوم إن السوادني “بحث مع رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في محافظة اربيل، السبل الممكنة لتطوير التعاون والعمل المشترك بين المركز والاقليم في شتى المجالات وبالاخص في المجال الصناعي وفرص الاستثمار المتاحة بين الجانبين”.