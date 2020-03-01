السوداني يأكد حضوره جلسة منح الثقة وتصويته لـ الكابينة الوزارية

المستقلة … رأى النائب محمد شياع السوداني، أن التجاوب مع مطالبات بعض الكتل السياسية بإجراء تعديلات على الكابينة الوزارية المقدمة من قبل توفيق علاوي قد يكون مرهونا بتمرير كابينته الوزارية اليوم، فيما أكد أنه سيحضر جلسة منح الثقة على الكابينة الوزارية ويصوت لصالحها.

وقال السوداني في تصريح صحفي تابعته المستقلة , إن “بعض الكتل السياسية، لاسيما الكردية والسنية وحتى الشيعية لديها تحفظات على التشكيلة الوزارية التي تقدم بها الرئيس المكلف، وطالبت باجراء تعديلات قبل التصويت عليها”.

واضاف أن “التصويت على الكابينة الوزارية بات مرهوناً باجراء بعض التعديلات عليها من قبل رئيس الوزراء المكلف”، مبيناً أنه “في حال عدم اجراء أي تعديل على الكابينة الوزارية فلن تعقد الجلسة الاستثنائية لمنح الثقة”.

واشار الى أن “الجلسة ستعقد في حال توصل رئيس الوزراء المكلف مع القوى الكردية وتحالف القوى الى تفاهمات ومعالجة بعض الملاحظات”، مؤكداً أنه “سيحضر الجلسة ويصوت لصالح الكابينة الوزارية”.

وكان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي قد طلب، الخميس الماضي، من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تأجيل الجلسة التي كان مقررا لها أن تعقد أمس السبت إلى اليوم الاحد.