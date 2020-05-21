السوداني والدراجي : وزارة النفط وافقت على اتفاق اوبك+ بصورة فردية

المستقلة ..شن النائبان محمد شياع السوداني ومحمد الدراجي، الخميس، هجوماً على وزارة النفط بعد نفيها تصريحات لهما حول خفض الإنتاج ضمن اتفاق “اوبك +”.

وقال النائبان في بيان مشترك “فوجئنا ببيان وزارة النفط الذي اشار الى الاستغراب مما ذُكره النائبان محمد شياع السوداني ومحمد صاحب الدراجي في برنامج اقصر الطرق الذي بثته قناة الشرقية عن قرار وزارة النفط بالموافقة على اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة (أوبك بلس) على خفض الانتاج”.

وأضاف البيان، “نود ان نوضح ان ما ذكرناه هو معلومات دقيقة تستند الى وثائق رسمية صادرة من وزارة النفط نفسها والمجلس الوزاري للطاقة: (كتاب وزارة النفط ذو العدد ١٢٠ في ٢٠٢٠/٤/١١) الموجه الى المجلس الوزاري للطاقة والذي أطلع على ماجاء في كتاب وزارة النفط المذكورة اعلاه وأصدر التوصية (٣٩ لسنة ٢٠٢٠) والمأخوذة في الجلسة الاعتيادية العاشرة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١٢ المتضمنة (عرض الكتاب المذكور انفا على مجلس الوزراء لاطلاعه على محضر اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة (اوبك بلس) على خفض انتاج النفط والتزام العراق بتخفيض حصته من انتاج النفط في ضمنها انتاج اقليم كردستان)”.

وتابع البيان، “هذا ما أشرنا اليه في البرنامج المذكور ونؤكد الان أن وزارة النفط أتخذت قرارا فرديا في قضية حساسة في حكومة تصريف الاعمال وعرضت الاتفاق على مجلس الوزراء لاطلاع المجلس على اتفاق (اوبك) وليس لاتخاذ قرار، لذا على وزارة النفط أن تكون دقيقة في بياناتها الرسمية وذات مصداقية في طرح الحقائق أمام الرأي العام”.