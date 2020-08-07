السوداني : من دون تفعيل القطاع الخاص ودعمه ستنهار الدولة ماليا واقتصاديا
المستقلة / متابعة /- قال عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني ، ان هنالك مليون باحث عن العمل من الخريجين وغيرهم على وفق الإحصائيات الرسمية ينتظرون فرص عمل من الحكومة.
واكد السوداني في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الجمعة ، من دون تفعيل القطاع الخاص ودعمه وإنشاء مشاريع استراتيجية ستنهار الدولة ماليا واقتصاديا.
مليون باحث عن العمل من خريجين وغيرهم على وفق الإحصائيات الرسمية ينتظرون فرص عمل من الحكومة.
من دون #تفعيل_القطاع_الخاص ودعمه وإنشاء مشاريع استراتيجية ستنهار الدولة ماليا واقتصاديا.
— محمد شياع السوداني (@mohamedshia) August 7, 2020
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