السوداني : من دون تفعيل القطاع الخاص ودعمه ستنهار الدولة ماليا واقتصاديا

المستقلة / متابعة /- قال عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني ، ان هنالك مليون باحث عن العمل من الخريجين وغيرهم على وفق الإحصائيات الرسمية ينتظرون فرص عمل من الحكومة.

واكد السوداني في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الجمعة ، من دون تفعيل القطاع الخاص ودعمه وإنشاء مشاريع استراتيجية ستنهار الدولة ماليا واقتصاديا.